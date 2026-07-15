Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38-39 derece civarında olacak. Gece ise hava sıcaklığı 20-21 derece arasında kalacak. Nem oranı %66 civarında olacak. Rüzgar hızı 2 km/s seviyelerinde seyredecek.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36-37 derece olacak. Gece sıcaklık ise 19-20 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 seviyesinde. Rüzgar hızı 2 km/s olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumunun açık ve güneşli devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 36-37 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 19-20 derece civarında olacak. Cuma günü de benzer hava koşulları görülecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde bol su içilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi de önemli. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekmektedir. Vücut ısısını dengelemek için serin ortamlarda bulunmak da önemlidir.