Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta hava durumu, mevsimsel özelliklere uygun gelişiyor. Gökyüzü genel olarak kapalı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güne başlarken serin bir rüzgar var. Bu da hissettiğimiz sıcaklığı biraz düşürüyor. Sabah saatlerinde dışarıya çıkacaklar kat kat giyinmelidir. Hava bu saatlerde soğuk ve rüzgarlı olabilir.

Gün içerisinde ufak çaplı yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde yer yer hafif yağışlar görülebilir. Dışarıda uzun süre kalacak olanlar, su geçirmez mont veya şemsiye almalıdır. Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle akşam planı yapanların ceket veya sıcak tutacak giysileri yanlarında olması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşullarla devam edecek. Salı günü sıcaklık yine 19-22 derece aralığında olacak. Bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Çarşamba günü hava sıcaklıkları 20-24 derece arasında değişebilir. Ancak bu dönemde de zaman zaman yağışlı geçişler olabileceği unutulmamalıdır.

Kahramanmaraş’ta rüzgarlı günler dikkat çekiyor. Bu, dışarıda geçirilecek zamanı planlarken göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarıda zaman geçirenler, rüzgarlı havalarda koruyucu kıyafetler giymelidir. Isı değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da sağlığı korumak için şart. Hava koşullarının ani değişimi göz önünde bulundurulmalıdır. Sıcak içecekler, kahve veya çay tercih edilmelidir. Bu, hem bedeni sıcak tutar hem de günün keyfini artırır.

Kahramanmaraş hava durumu, mevsim geçişlerinin etkisini hissettiriyor. Yağışlı, rüzgarlı ve değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu şartlar, günlük yaşamı daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.