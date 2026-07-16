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Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 16 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 37-38 dereceye ulaşacak, gece ise 20-22 derece aralığında seyredecek. Nem oranı %13-24 arasında değişecekken, rüzgar hızı 4-8 km/saat civarında olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneş koruyucu ürün kullanması öneriliyor. Şapka da cilt koruması için önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37-38 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-22 derece arasında olacak. Nem oranı %13-24 aralığında değişecek. Rüzgar hızı 4-8 km/saat arasında seyredecek.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde belirginleşecek. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gerekiyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor. Şapka takmak da cilt koruması açısından faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'taki hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 36-37 derece bekleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü ise 36 derece civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 21-22 derece arasında kalacak. Nem oranı %13-24 aralığında değişecek. Rüzgar hızları yine 4-8 km/saat arasında seyredecektir.

Yine günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önem taşıyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekli. Şapka takma alışkanlığı da cilt koruması açısından büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş'ta 16 Temmuz 2026 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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