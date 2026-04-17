Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu değişiyor. Gündüz sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık 11 - 14 dereceye düşecek. Yağış ihtimali %100 olduğu için orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde ise hafif yağmurlar görülecek. Sıcaklık 16 - 18 dereceye kadar yükselebilirken, nem oranı %60 - %70 civarında kalacak. Hazırlıklı olmakta fayda var.

Simay Özmen

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu artan bulutlarla geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 - 22 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11 - 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 - %60 olarak seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 5 - 6 kilometre olacak. Yağış ihtimali %100 tahmin ediliyor. Bu, gün boyunca orta şiddetli yağışların olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16 - 18 derece, gece saatlerinde ise 6 - 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 - %70 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 4 - 5 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu günlerde yağış ihtimali %60 - %80 arasında değişecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak için kat kat giyinmeniz önerilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.

