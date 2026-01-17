HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu beklenildiği gibi soğuk geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece, gündüz 6 dereceye yükselecek. Karla karışık yağmur etkili olurken, akşam sıcaklık 4 dereceye düşecek. 18 Ocak Pazar günü hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkisi sürecek. 18-22 Ocak arasında zirai don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle dikkatli olunmalı. Günlük yaşamda önlemler almak önemli.

Taner Şahin

Kahramanmaraş'ta 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 3 dereceyi gösterecek. Bu saatlerde karla karışık yağmurlu hava etkili olacak. Gündüz sıcaklık 6 dereceye yükselecek. Karla karışık yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar inebilecek. Az bulutlu bir hava görülecek.

18 Ocak Pazar günü hava durumu hafif kar yağışı ile soğuk hava şeklinde devam edecek. 18-22 Ocak tarihleri arasında soğuk hava etkisini sürdürecek. Zirai don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemli. Bu durum tarım alanlarında ve ulaşımda sorunlar yaratabilir. Günlük yaşamda dikkat etmekte fayda var. Tedbirli olmak, olumsuzlukları önlemek açısından önemlidir.

