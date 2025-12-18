Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3 derece civarına gerileyecek. Rüzgar sabah 6 km/saat hızında. Gündüz rüzgar hızı 6 km/saat olacak. Nem oranı sabah %61 olarak tahmin ediliyor. Gündüz %31, akşam %48 olacak. Gece nem oranı %64 seviyesine yükselecek. Basınç sabah 961 hPa. Gündüz basınç 962 hPa olacak. Akşam ve gece basınç tekrar 961 hPa seviyesine düşecek.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu genelde açık ve güneşli olacak. 19 Aralık Cuma günü, gündüz hava sıcaklığı 12 derece. Akşam 7 dereceye inecek, gece ise 2 derece civarında olacak. 20 Aralık Cumartesi günü, gündüz 15 derece sıcaklık bekleniyor. Akşam 10 derece, gece 5 derece civarında sıcaklık öngörülüyor. 21 Aralık Pazar günü ise gündüz 13 derece, akşam 8 derece, gece ise 3 derece olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 2 ile 15 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları 12 ile 15 derece arasında, akşam 7 ile 10 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 2 ile 5 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşullarında özellikle sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olunması faydalı. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Sıcaklıkların 2 ile 15 derece arasında olacağı düşünülerek kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçilmelidir. Rüzgar hızının sabah ve gündüz saatlerinde 6 km/saat civarında olacağı göz önünde bulundurulmalı. Hafif bir rüzgar hissedilebilir. Rüzgar geçirmez bir ceket ya da mont bulundurmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 18 Aralık 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklıkları bu dönemde 2 ile 15 derece arasında değişecek. Serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.