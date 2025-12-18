HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli seyredecek. Gündüz sıcaklık 14 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 8 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de hava genelde 2 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı önlem almak önemli. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında sakin seyredecek.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 3 derece civarına gerileyecek. Rüzgar sabah 6 km/saat hızında. Gündüz rüzgar hızı 6 km/saat olacak. Nem oranı sabah %61 olarak tahmin ediliyor. Gündüz %31, akşam %48 olacak. Gece nem oranı %64 seviyesine yükselecek. Basınç sabah 961 hPa. Gündüz basınç 962 hPa olacak. Akşam ve gece basınç tekrar 961 hPa seviyesine düşecek.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu genelde açık ve güneşli olacak. 19 Aralık Cuma günü, gündüz hava sıcaklığı 12 derece. Akşam 7 dereceye inecek, gece ise 2 derece civarında olacak. 20 Aralık Cumartesi günü, gündüz 15 derece sıcaklık bekleniyor. Akşam 10 derece, gece 5 derece civarında sıcaklık öngörülüyor. 21 Aralık Pazar günü ise gündüz 13 derece, akşam 8 derece, gece ise 3 derece olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 2 ile 15 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları 12 ile 15 derece arasında, akşam 7 ile 10 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 2 ile 5 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşullarında özellikle sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olunması faydalı. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Sıcaklıkların 2 ile 15 derece arasında olacağı düşünülerek kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçilmelidir. Rüzgar hızının sabah ve gündüz saatlerinde 6 km/saat civarında olacağı göz önünde bulundurulmalı. Hafif bir rüzgar hissedilebilir. Rüzgar geçirmez bir ceket ya da mont bulundurmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 18 Aralık 2025 Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklıkları bu dönemde 2 ile 15 derece arasında değişecek. Serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.