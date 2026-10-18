HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 18 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu, tipik sonbahar atmosferi ile dikkat çekiyor. Hava sıcaklığı 19-22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde güneşli hava, bulutlarla hafifçe kaplanacak. Dışarıda yürüyüş yapma ve etkinlikler planlama fırsatı mevcut. Ancak hava koşullarındaki ani değişimler, akşam serinliği için hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde hafif yağış ihtimali var, bu durum etkinliklerinizi etkileyebilir.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta, 18 Ekim Pazar 2026 tarihinde hava durumu tipik bir sonbahar atmosferi sunuyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneş, ara ara bulutlarla kaplanacak. Genel olarak, gün içerisinde parlak ve hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde güneşin keyfini çıkarmak için fırsatlar mevcut. Akşam saatleri hafif serinlik hissedilecek. Sabah erken saatlerde yerel buğular görülebilir. Düşük hava sıcaklıkları da yaşanabilir.

Bugünkü hava, hafif rüzgarlı ve güneşli. Dışarıda aktiviteler için uygun bir gün. Parklarda yürüyüş yapabilirsiniz. Aile ile zaman geçirecek etkinlikler planlamak mantıklı. Ancak, hava koşulları aniden değişebilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız yararlı olur. Gündüz sıcaklıklarda rahat edersiniz. Akşam saatlerinde ise daha sıcak giysilerle hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri dikkat çekiyor. 19 Ekim'de sıcaklıklar 18-21 derece arasında seyredecek. Haftanın ortasına doğru hafif yağışlar olabilir. Dışarıda vakit geçireceklere sürprizler getirebilir. Plan yaparken hava durumundaki değişiklikleri göz önünde bulundurmak önemli.

Aniden değişen hava şartlarına hazırlıklı olmak gereklidir. Hava alerjisi ya da astım gibi sağlık sorunlarınız varsa, gerekli ilaçları unutmayın. Bu durum, sağlığı korumak için kritik bir unsurdur. Kahramanmaraş'ta bu sonbahar günlerinde hava koşullarına dikkat etmeli. Dışarıda aktiviteler için uygun kararlar almanız sağlıklı olacaktır. Havanın değişkenliği planlarınızı etkileyebilir. Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahminlerini dikkate almak faydalı olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sel kabusu devam ediyor! Pendik'te iki kişi sulara kapıldıSel kabusu devam ediyor! Pendik'te iki kişi sulara kapıldı
Gaziantep'te 2 farklı kaza: Toplam 21 yaralıGaziantep'te 2 farklı kaza: Toplam 21 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Başkanım yani kocam' sözleri sonunu getirdi!

'Başkanım yani kocam' sözleri sonunu getirdi!

Vali Gül'den açıklama! "İstanbul'da pazartesi günü okullar açık!"

Vali Gül'den açıklama! "İstanbul'da pazartesi günü okullar açık!"

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi!

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi!

Bir dizinin daha fişi çekildi! Mercan Köşk için erken final kararı

Bir dizinin daha fişi çekildi! Mercan Köşk için erken final kararı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Emekli maaş zammı için 5 farklı senaryo!

Emekli maaş zammı için 5 farklı senaryo!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.