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Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 36 dereceye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Hafif esen rüzgar ve %49 nem oranı, hava koşullarını etkiliyor. Önümüzdeki günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcak havalarda sağlık için bol su içmek ve uygun kıyafetler giymek önemli. Güneşten korunmak amacıyla şapka ve kremler kullanılmalı.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak. Hava güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %49 civarında olacak. Bu durum hava koşullarını belirginleştiriyor.

Kahramanmaraş hava durumu, yaz aylarında genelde sıcak seyreder. Bugün de bu durumu doğruluyor. Gündüz sıcaklığı 36 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %49 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Haziran Cuma günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 32 derece civarında olacak. 20 Haziran Cumartesi ise hava 32 derecede ve çoğunlukla güneşli olacak. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 35 dereceye yükselecek. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda zaman geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi şart. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Bu önlemler sağlık sorunlarını önleyebilir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır.

Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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