HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 18 Temmuz Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 36-37 derece, gece ise 21-22 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 38-40 dereceye kadar yükselebilir. Dışarıda vakit geçirenler, bol su içmeli ve hafif giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak ve güneş koruyucu kullanmak sağlığı koruyucu önlemler arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 21-22 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonrası için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık yine 36-37 derece olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 38-39 derece civarında tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklıkların 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmaları faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmaları da gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için hassas grupların önlem alması önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 18 Temmuz Cumartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlamış olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek ve güneşli devam edecek. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmakta fayda var. Gerekli önlemleri alarak dışarıda vakit geçirebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den İran açıklaması! 50 bin asker teyakkuz halindeABD'den İran açıklaması! 50 bin asker teyakkuz halinde
Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişlerSoruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.