Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 21-22 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonrası için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık yine 36-37 derece olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 38-39 derece civarında tahmin ediliyor. Salı günü sıcaklıkların 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su içmeleri önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmaları faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmaları da gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için hassas grupların önlem alması önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 18 Temmuz Cumartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlamış olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek ve güneşli devam edecek. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmakta fayda var. Gerekli önlemleri alarak dışarıda vakit geçirebilirler.