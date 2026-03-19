Kahramanmaraş Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe. Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece. Yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 5 derece. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Hissedilen sıcaklık 7 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hafif yağışlar sürmeye devam edecek. Hissedilen sıcaklık bu saatte 8 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Yağışlar devam edecek. Hissedilen sıcaklık ise 6 derece olacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde doğu yönünden esecek. Hızı 19 km/saat olacak. Öğle saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden esecek. Bu saatte hızı 20 km/saat olacak. Akşam saatlerinde batı yönünden esecek. Rüzgarın hızı 12 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Bu saatte 7 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Mart Cuma günü bulutların arasından güneşin ara ara çıkması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece olacak. Gece ise 1 derece civarında gerçekleşecek. 21 Mart Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 derece. Gece sıcaklığı 3 derece civarında olacak. 22 Mart Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 derece. Gece 3 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmayın. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, üşümekten korunmanıza yardımcı olur.