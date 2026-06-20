Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-34 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18-20 derece arasında seyredecek. Rüzgarlar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, yazın keyfini çıkaranlar için ideal bir gün sunuyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklıkların 33-35 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının yine güneşli olması öngörülüyor. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların 34-36 dereceye çıkması bekleniyor. Hava koşulları yine güneşli kalacak.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sağlığınıza katkı sağlar.

Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Yazın tadını çıkarırken sağlık ve güvenliğinizi ön planda tutmak çok önemlidir.