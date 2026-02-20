HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, güneşli ve 8 derece civarında gerçekleşecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -4 dereceyi bulacak. Gün içinde ise sıcaklığın 8 dereceye çıkması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 11 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 1 derece civarında kalacak. Dışarıda serin havaya karşı ceket bulundurmak, güneş ışınlarının etkilerinden korunmak için güneş kremi sürmek faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve 8 derece civarında olacak. Eğer bugün hava nasıl diye soracak olursanız, sabah saatlerinde sıcaklık -4 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Bu, gün boyunca havanın ılıman olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 11 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında kalacak. Pazar günü hava sıcaklığı 9 derece olacak. Gece sıcaklığı yine 1 derece civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarın. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Kahramanmaraş'ta 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmayı da ihmal etmeyin.

hava durumu Kahramanmaraş
