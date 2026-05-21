Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18°C civarında. Gece ise sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Bu durum, Kahramanmaraş için serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Yağış ihtimali %100. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde ise kalın giysiler tercih etmeniz önerilir.

Kahramanmaraş'ın hava durumu, Akdeniz ve karasal iklim özelliklerini yansıtıyor. Yazları sıcak ve kuru, kışları serin ve yağışlıdır. Mayıs ayının ortalarında serin ve yağışlı hava koşulları normaldir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Mayıs Cuma günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığı 23°C civarında olması tahmin ediliyor. 24 Mayıs Pazar günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanaklar olabilir. Hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, Kahramanmaraş'ta yağışlı ve serin bir dönemin devam edeceğini gösteriyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmamalısınız. Kalın giysiler giymek de önemlidir. Yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Evde kalacağınız zamanlarda sıcak içecekler tüketin. Uygun kıyafetlerle serin havadan korunabilirsiniz. Bu şekilde, Kahramanmaraş'taki hava koşullarına en iyi şekilde uyum sağlamış olursunuz.