Kahramanmaraş Hava Durumu! 21 Nisan Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 21 Nisan 2026 Salı günü güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık yaklaşık olarak 20 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Bu, oldukça ılıman bir gün anlamına geliyor.

Günün ilerleyen saatlerinde yerel hafif yağışların görülme ihtimali bulunuyor. Akşam planlarınız varsa, bir şemsiye almanızda fayda var. Bu, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

22 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık bunun yanında 20 derece civarında olacak. 23 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 18 ile 22 derece arasında değişecek. 24 Nisan Cuma günü de muhtemel sağanak yağışlar etkili olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve şemsiye almak iyi bir tercih olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmanızda fayda var.

