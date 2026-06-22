Kahramanmaraş Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 22 Haziran Pazartesi 2026 günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-37 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatıdan saatte 10-15 kilometre hızla esecek.

Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olduğu için güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Cilt korunmalı.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu değişecek. 23 Haziran Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü ise rüzgarlı ve sıcak bir hava olacak. Bu dönem için hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemli. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmalı.

Kahramanmaraş'ta 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin su tüketimine dikkat etmesi önemlidir. Güneşten korunmak da gereklidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun hazırlık yaparak sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.