Kahramanmaraş Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Hava sıcaklığı 39 - 40 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 38 - 39 derece arasında değişecek. Nem oranı %10 - 11 seviyelerinde bulunacak. Bu durum, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar batı yönünden saatte 6 - 7 km hızla esecek. Yağış olasılığı %0 civarında. Gün boyunca kuru bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta benzer sıcak hava durumları görülecek. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 38 - 39 derece olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 35 - 36 derece civarında seyredecek. 25 Temmuz Cumartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Bu gün için hava sıcaklığının 30 - 31 derece olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da önerilir. Aşırı sıcakların olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Aktiviteleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.