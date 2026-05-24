Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 24 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu serin ve az yağışlı olarak öngörülüyor. Bu, bölgenin tipik iklim özelliklerini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Gece ise hava sıcaklığının 11 derece civarında olması bekleniyor. Bu, Kahramanmaraş hava durumu açısından serin bir gün anlamına geliyor. Hava genel olarak açık olacak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşam saatleri için ince bir ceket almayı düşünebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmurlu, 26 Mayıs Salı günü hafif yağmurlu ve 27 Mayıs Çarşamba günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 25-29 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 13-15 derece aralığında olacak. Böylece Kahramanmaraş hava durumu açısından ılıman ve değişken bir profil sunacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle akşam saatlerinde serinlikten korunmak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmanız önerilir. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde ise açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olmalısınız. Hava durumunu takip etmek ve planlarınızı gerektiğinde esnek tutmak akıllıca olacaktır. Bu şekilde Kahramanmaraş'ta hava durumu koşullarına uygun hareket edebilir ve konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz.