Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 24 Nisan 2026 Cuma günü hava koşulları değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17-20 derece civarında kalacak. Hava kısmen güneşli olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

İlerleyen günlerde Kahramanmaraş hava durumu değişiklik gösterecek. Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında seyredecek. Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 20-23 derece civarında bir seviyeye çıkacak. Pazartesi günü de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 19-22 derece aralığında kalacak.

Bu dönemde hava koşularındaki dalgalanmalar dikkat edilmesi gereken bir durum. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinerek ve hazırlıklı olarak, Kahramanmaraş'taki değişken hava durumuna karşı daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.