Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 2 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 1 derecenin altında kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık yine yaklaşık 2 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Rüzgarın hızı ise 4 km/saat civarında olacak.

Gün boyunca sıcaklık 2 ile 4 derece arasında değişiklik gösterecek. Hissedilen sıcaklık 1 derecenin altında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 4 km/saat civarında esmeye devam edecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. 25 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. Bu gün sisli bir hava bekleniyor. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 0 ile 8.7 derece arasında değişecek. Yine bu günde sisli bir hava hakim olacak. 27 Ocak Salı günü sıcaklıklar 1 ile 6.3 derece arasında sapma gösterecek. Kapalı ve bulutlu bir hava etkili olacak.

Bu soğuk ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önem arz ediyor. Su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Islanmaktan korunmak için şemsiye veya yağmurluk kullanılmalı. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma olabileceği unutulmamalıdır. Yolda dikkatli olmak büyük önem taşıyor.