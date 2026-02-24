Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Şubat Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 10-12 derece civarında seyreder. Gece ise sıcaklık 0-2 derece arasında olacak. Dolayısıyla, bugünkü hava nasıl sorusuna yanıt olarak, güneşli ve ılıman bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü ise ıslak kar geçişleri olacak. 27 Şubat Cuma günü hava bulutlu geçecek. Bu dönemde hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığınızı koruyabilir. Yağmurlu ve ıslak kar geçişlerinin olduğu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyinmelisiniz. Uygun ayakkabılar tercih etmek ıslanma riskini azaltacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu şekilde hem konforlu hem de sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.