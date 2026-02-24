HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Şubat Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 10-12 derece civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 0-2 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 25 Şubat'ta hafif yağmur, 26 Şubat'ta ıslak kar geçişleri, 27 Şubat'ta bulutlu hava bekleniyor. Bu nedenle uygun önlemler almak sağlığınızı korumak açısından önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Şubat Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 10-12 derece civarında seyreder. Gece ise sıcaklık 0-2 derece arasında olacak. Dolayısıyla, bugünkü hava nasıl sorusuna yanıt olarak, güneşli ve ılıman bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü ise ıslak kar geçişleri olacak. 27 Şubat Cuma günü hava bulutlu geçecek. Bu dönemde hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığınızı koruyabilir. Yağmurlu ve ıslak kar geçişlerinin olduğu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyinmelisiniz. Uygun ayakkabılar tercih etmek ıslanma riskini azaltacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu şekilde hem konforlu hem de sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi’nin altında yeni izler bulunduMarmara Denizi’nin altında yeni izler bulundu
Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.