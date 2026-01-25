HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 25 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve bulutlu bir hava durumu gözlemlenecek. Hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişirken, nem oranı %89 seviyelerine yükselecek. Rüzgar hızı ise saatte 2.2 kilometre olarak tahmin ediliyor. Buzlanma riskine karşı kalın giyinmek ve uygun ayakkabılar tercih etmek büyük önem taşıyor. Evdeki sıcaklık düzenlemeleri de sağlık açısından kritiktir.

Devrim Karadağ

Kahramanmaraş'ta 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %89 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 2.2 kilometre olacak. Gün doğumu saati 07:41'dir. Gün batımı saati ise 17:48'dir.

Soğuk hava koşullarında kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Buzlanma riski nedeniyle uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Evde kaloriferleri düzenli kontrol etmek gereklidir. Odaların yeterince ısındığından emin olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu benzer soğuk ve bulutlu koşullar gösterecektir. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları -5 ile -10 derece arasında değişecek. Karla karışık yağış beklenmektedir. 27 Ocak Salı günü de benzer hava koşulları devam edecektir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Ayrıca, buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Evde kaloriferleri düzenli kontrol etmek sağlık açısından gereklidir.

Kahramanmaraş'ta 25 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle hava durumuna uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

En Çok Aranan Haberler

