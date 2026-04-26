Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

26 Nisan 2026 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 14 derece olacak. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava ihtimali var.

Rüzgarlar gün boyunca değişken yönlerden esecek. Sabah saatlerinde güneybatıdan saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde güneyden saatte 10 kilometre hızla rüzgar esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla rüzgar esecek. Gece saatlerinde ise kuzeyden saatte 6 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Nem oranı gün boyunca farklılık gösterecek. Sabah saatlerinde nem oranı %82 olacak. Gündüz saatlerinde %58 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde ise %68'e yükselecek. Gece saatlerinde nem oranı %85 civarında kalacak.

Gelecek günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 27 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 22 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

28 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık yaklaşık 24 derece olacak. 29 Nisan Çarşamba günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmamak gerekiyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de önemli bir detaydır.