Kahramanmaraş Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri gözlemleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4-5 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0-1 derece arasında seyredecek. Bu durum, soğuk bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 0-1 derece civarında olması bekleniyor. 30 Aralık Salı günü ise 1-2 derece arasında seyredeceğine dair tahminler var. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 0-1 derece olacak. Karla karışık yağmurun da beklenmesi, soğuk bir dönem geçireceğimizi gösteriyor.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerine dikkat edilmeli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Bu şekilde vücut ısısını korumak daha kolay olacaktır. Karla karışık yağmurlu günlerde kayma riski artıyor. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Bu önlemler, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.