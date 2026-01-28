Kahramanmaraş Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde yağmur ve kar karışımı yağışlar görülecek. Gün boyunca bu yağışların devam etmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden eserek saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %94 civarında tahmin ediliyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında vatandaşların dikkatli olması gerek. Kalın ve kat kat giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını korumak yardımcı olacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkat edilmeli. Kaymamak için uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Evde kaloriferlerin düzenli kontrolü önem taşıyor. Odaların yeterince ısındığından emin olunması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 29 Ocak Perşembe günü parçalı az bulutlu, 30 Ocak Cuma günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 4 ile 10 derece arasında değişecek. Soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

