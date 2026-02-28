HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 28 Şubat 2026 Cumartesi, soğuk ve bulutlu bir havanın etkisiyle geçecek. Gündüz sıcaklıklar 3-4 derece, gece ise 0-1 derece arasında kalacak. Soğuk havanın etkisini artıran yüksek nem, vatandaşları kat kat giyinmeye teşvik ediyor. 1 Mart Pazar günü kısmen güneşli, 2 Mart Pazartesi ise yer yer bulutlu havalar bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak ve gerekli tedbirleri almak sağlık için önemli.

Seray Yalçın

Kahramanmaraş'ta 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu bir gün olarak bekleniyor. Kış mevsiminin tipik özellikleri etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 3 - 4 derece civarında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 0 - 1 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüksek olması soğuk havanın etkisini artırabilir.

Kahramanmaraş'ta hava durumu değişim gösterecek. 1 Mart Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 2 Mart Pazartesi günü ise yer yer bulutlu ve ardından güneşli hava görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 - 5 derece, gece saatlerinde ise 0 - 1 derece olacak. Hava koşullarının değişkenliği önemlidir.

Soğuk ve değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak sağlık açısından kritiktir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmalıyız. Gerekirse koruyucu giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve yoğun sis olasılığına dikkat edilmelidir.

Kahramanmaraş'ta kış mevsiminde soğuk hava bekleniyor. Hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek planlarınızı kolaylaştırır. Kış aylarında enerji tüketimine de dikkat edilmelidir. Isınma ihtiyacı artacaktır.

