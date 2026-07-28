Kahramanmaraş Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 21 derece civarına düşecek. Nem oranı %26 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 9 km/s civarında olacak. Bu sıcaklıklar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 39 derece olması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise bu sıcaklık 41 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları 21-24 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %22-28 arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemli. Bol su içmek şart. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin alanlarda kalmak öneriliyor.

Kahramanmaraş hava durumu, önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli koşullarını sürdürecek gibi görünüyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var.