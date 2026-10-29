Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu hakkında merak edilenler için bugünün durumu 29 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 20 derece civarında. Hava oldukça ılıman seyrediyor. Gün içerisinde güneşli anlar olacak. Yer yer bulutlu bir atmosfer de görülecek. Öğle saatlerinde sıcaklığın 21-22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18-19 derece civarına düşecek. Kahramanmaraş'ta dışarıda vakit geçirmek için oldukça elverişli bir gün var.

Kahramanmaraş, güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile bilinen bir şehir. Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Dışarıda yürüyüşler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla piknik yapmak için bu ılımlı hava ideal. Bahar mevsimini andıran bu koşullar doğayla iç içe olmayı sevenler için bir davetiye niteliği taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine ılıman olacak. Ancak bazı değişiklikler göstermesi bekleniyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların hafifçe düşmesi olası. 30 ve 31 Ekim tarihlerinde hava sıcaklığının 18-20 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Yağış olasılığı haftanın başlarına doğru artabilir. Genel olarak hava koşullarının taşınabilir olması bekleniyor. Kahramanmaraş halkı için dışarıda vakit geçirmek mümkün.

Bu havalarda dikkat edilmesi gereken noktalar var. Akşam saatlerinde serinlik daha fazla hissedilecek. Dışarı çıkarken hafif bir üst kıyafet almak faydalı olabilir. Haşere ile karşılaşma riski artabilir. Dış mekânlarda bulunurken koruyucu önlemler almak gerekir. Gün içinde su tüketimini artırmak vücudun dengede kalmasına yardımcı olacaktır.

Kahramanmaraş hava durumu, bugünkü özellikleriyle keyifli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde de rahat geçmesi bekleniyor. Dışarıda keyifli zaman geçirmek için hazırlıklı olmak önemlidir. Hava koşullarını dikkate alarak hareket etmekte fayda var.