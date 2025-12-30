HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 30 Aralık Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 30 Aralık 2025 Salı günü soğuk hava etkili olacak. Sabah sıcaklık 0 derece civarında, gün boyunca ise 4-8 derece arasında değişecek. Az bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir. 31 Aralık ve takip eden günlerde sıcaklıklar 0-4 dereceye düşecek. Kar yağışı ve buzlanma riski önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Hava durumunu kontrol etmek ve uygun kıyafetler giymek önemli.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk olacak. Açık bir gün olarak öngörülüyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 4-8 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu koşullar görülebilir. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise %44 ile %80 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:46'dır. Gün batımı saati 17:22 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ın hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 0-4 derece arasında olması bekleniyor. Karla karışık yağmurlu koşulların devam etmesi öngörülüyor. 1 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıklarının -17 ile 0 derece arasında olacağı düşünülüyor. Kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Bu durumda buzlanma riski artar. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetler giymek de gereklidir. Araçların kış lastikleriyle donatıldığından emin olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak programlarını yapmaları önerilir. Gerekli hazırlıkların da yapılması önemlidir.

