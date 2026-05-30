Kahramanmaraş Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 25 derece civarında olacak. Bu sıcaklık, şehrin tipik yaz koşullarına uygun. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Mayıs Pazar günü hava yine güneşli. Sıcaklık 27 derece civarına yükselecek. 1 Haziran Pazartesi ise zaman zaman bulutlu bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 29 derece olacak. 2 Haziran Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak.

Bu sıcaklıklar, Kahramanmaraş'ın yaz aylarındaki hava koşullarını yansıtıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da bir o kadar mühim. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde genel olarak hava güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması gerekiyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken aşırı sıcaklardan korunmaya özen gösterin. Özellikle öğle vakitlerinde dikkatli olmak önemlidir.