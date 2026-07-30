HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 40 dereceye ulaşacakken, gece 22-24 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu koşullar dikkat gerektiriyor. Bol su içmek ve güneşten korunmak önemli. Ayrıca serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe. Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece ise 22-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra bunaltıcı bir hava koşuluna yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'taki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 39-40 derece arasında tahmin ediliyor. 2 Ağustos Pazar günü de hava sıcaklığı 40-41 derece arasında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlara önemli bir uyarı niteliğinde. Gün ortasında dışarı çıkarken bol su içmek gereklidir. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak yararlıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta gelecek günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve konforunuz için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı! Ev hasar gördü, traktör yandı, hayvanlar son anda kurtarıldı!
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltındaEtimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turladı! Gornik engeli aşıldı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turladı! Gornik engeli aşıldı

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı'dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı'dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.