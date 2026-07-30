Kahramanmaraş Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe. Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece ise 22-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra bunaltıcı bir hava koşuluna yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'taki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 39-40 derece arasında tahmin ediliyor. 2 Ağustos Pazar günü de hava sıcaklığı 40-41 derece arasında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlara önemli bir uyarı niteliğinde. Gün ortasında dışarı çıkarken bol su içmek gereklidir. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak yararlıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta gelecek günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve konforunuz için önemlidir.