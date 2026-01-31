HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 31 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve yağmurlu bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında olacakken, gece sıcaklıklar 0 ile 3 dereceye düşecek. Yağmurlu hava durumu haftanın ilerleyen günlerinde de devam edecek. 1 Şubat'ta 6 ile 9 derece arası, 2 Şubat'ta 1 ile 10 derece arasında hafif yağmur bekleniyor. Vatandaşların kalın giyinmesi ve dikkatli olmaları önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Kahramanmaraş'ta 31 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında olacak. Yağmurlu hava durumu etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 ile 3 dereceye düşecek. Yağmur gecede de devam edecek. Bugün Kahramanmaraş'taki hava durumu soğuk ve yağmurlu.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu ise değişken olacak. 1 Şubat Pazar günü 6 ile 9 derece arasında sıcaklıklarla yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. 2 Şubat Pazartesi günü hava 1 ile 10 derece arasında hafif yağmurlu geçecek. 3 Şubat Salı günü -4 ile 6 derece arasında birkaç kısa sağanak olabilir. 4 Şubat Çarşamba günü -6 ile 6 derece arasında güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü -1 ile 7 derece arasında bulutlu olacak. Son olarak, 6 Şubat Cuma günü 0 ile 2 derece arasında hafif kar yağışı olabilir.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ta hava koşulları soğuk ve yağmurlu olacak. Vatandaşların kalın giyinmeleri önemli. Islak zeminlere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Yaşlılar ve çocuklar korunmalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olur. Gerekli durumlarda koruyucu giysiler kullanılması önerilir.

