Kahramanmaraş Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 31 Temmuz 2026 Cuma günü, hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Hava sıcaklığı 39 - 41 derece civarında olacak. Nem oranı %21 seviyelerinde yer alacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden esecek. Hızı ise saatte yaklaşık 6 km olacak.

Gelecek günler de benzer hava durumu gösterecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 40 - 41 derece arasında olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 39 - 40 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Nem oranı %16 - 22 aralığında değişecek. Rüzgar hızı batı-güneybatıdan saatte 5 - 7 km arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olun. Dışarı çıkmadan önce bol su içmeye özen gösterin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için önlem almanız gerekiyor. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazları kullanarak iç mekanlarda serin kalabilirsiniz. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Vücudunuzu aşırı yormak sağlığınız için risk taşır.