Kahramanmaraş’ta aranan 12 şahıs cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 2'si hükümlü 12 şahıs cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez ilçeler ile Afşin, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde aranan 263 şahıs yakalandı.

ARANAN 12 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şahıslardan 6 adet av tüfeği ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan Y.G.'nin (21) birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay, U.Y.'nin (37) ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlananlar şahıslardan 12'si cezaevine gönderildi.

28 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Gözaltı Kahramanmaraş
