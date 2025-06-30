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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Ceceli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, greyder ve yangın komuta aracı sevk edildi.

Yangın, 20'si teknik olmak üzere 95 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
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