Kahramanmaraş’ta depremde hasar alan iş merkezi yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar alan iş merkezi ekiplerin çalışması sonucu kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Cansu Akalp

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar alan iş merkezi ekiplerin çalışması sonucu kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sonrası hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ekipler Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yer alan 10 katlı bir iş merkezinin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, binanın iş makinaları darbesiyle yıkılması ve etrafa toz bulutları oluşturduğu görüldü. Mahkemelik süreci sonrası yıkımı gerçekleştirilen iş merkezinin enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
Yıkımı gerçekleştiren iş makinası operatörü Ali Yüksel, "Kontrollü bir şekilde yıkımını yaptık kazasız belasız şehir merkezindeki son hasarlı binayı da yıkmış olduk" dedi.

