Kahramanmaraş'ta elektrikli otomobil alev alev yandı

Olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Park halindeki elektrikli otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede tüm otomobili sardı. Dumanları farkeden bina sakinleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel donanımlı araç ve ekipmanlarla yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan binada yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdivenli araçlarla tahliye edildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır