HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş'ta esrarengiz olay: Temel açma çalışması sırasında bulundu! İnceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'ta bir mahallede temel açma çalışması sırasında esrarengiz bir olay yaşandı. Çalışma esnasında kaldırılan kayanın arkasında mağara benzeri bir alan bulundu. Alanda çok sayıda kafatasları ve kemikler ortaya çıktı. Durum yetkililere bildirilirken, bölgedeki çalışmalar durduruldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kahramanmaraş'ta esrarengiz olay: Temel açma çalışması sırasında bulundu! İnceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı tarihi geçmişi olan bir mahallede temel kazısı sırasında kaldırılan kayanın arkasındaki mağara benzeri bir yerde insan kafatasları ve iskeletleri ortaya çıktı.

İlginç olay, ilçeye bağlı Doluca Mahallesi’nde bir şahsa ait tapulu arazide meydana geldi. Arazide temel açma çalışması yapıldığı sırada kaya parçasına rast gelindi.

AW482343_02

Kayanın kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan mağarayı andıran yerde çok sayıda insan kafatası ve kemikleri görüldü. Durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.

AW482343_03

Bölgeye gelen ekipler çevreyi güvenlik çemberine alırken detaylı arkeolojik ve kriminal inceleme yapılması için ilgili birimlere haber verdi.

AW482343_01

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılacak çalışmaların ardından kafatası ve kemiklerin yanı sıra mekanla ilgili de net bilgilerin ortaya çıkmasının beklendiği bildirildi.

Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tutuklu Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı kapatılıyor mu? RTÜK'ten ihtar!Tutuklu Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı kapatılıyor mu? RTÜK'ten ihtar!
Yozgat’ta 2 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandıYozgat’ta 2 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Umarım bu haber burada kalmaz, araştırır ve bilgilendirirsiniz İnşallah.
sadece kemikler kalınca ilgili birimlere haber verdiniz ellam
En Çok Okunan Haberler
Şeffaf elbisesiyle geldi! Partide kimseyi umursamadı

Şeffaf elbisesiyle geldi! Partide kimseyi umursamadı

Batman'da feci kaza! Bilirkişi heyetinin olduğu araç şarampole yuvarlandı; 5 kişi hayatını kaybetti

Batman'da feci kaza! Bilirkişi heyetinin olduğu araç şarampole yuvarlandı; 5 kişi hayatını kaybetti

Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayarak intihar etti...

Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayarak intihar etti...

Önemli uyarı: "Beklemeyin, tüketin"

Önemli uyarı: "Beklemeyin, tüketin"

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.