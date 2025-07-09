Kahramanmaraş'ta feci olay! İskele çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti!

Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanın dış cephe onarımı sırasında, 4. kat seviyesinde çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 3 işçi düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İşçilerden 52 yaşındaki Bilal Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Yunus Arıkmert ve İrfan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Yunus Arıkmert, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
(AA)
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