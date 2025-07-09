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Kahramanmaraş'ta feci olay! İskele çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta feci olay! İskele çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti!

Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanın dış cephe onarımı sırasında, 4. kat seviyesinde çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 3 işçi düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş ta feci olay! İskele çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti! 1

İşçilerden 52 yaşındaki Bilal Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş ta feci olay! İskele çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti! 2

Ağır yaralanan Yunus Arıkmert ve İrfan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş ta feci olay! İskele çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti! 3

Yaralılardan Yunus Arıkmert, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(AA)

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Kahramanmaraş
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