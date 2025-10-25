Kahramanmaraş’ta ’Filistin’in sessiz duvarları’ sergisi açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nazif Gür’ün "Filistin’in Sessiz Duvarları" isimli kişisel sergisi açıldı.

Atık koli kutularının sanat eserine dönüştüğü sergide, Filistin’in geleceğine dair belirsizlik, umut ve çıkışsızlık arasındaki gerilim sanatsal bir dille anlatıldı.

Gür’ün çağdaş sanat anlayışıyla hazırladığı eserler, hem sanatın dönüştürücü gücünü hem de Filistin meselesini izleyicilere derin bir şekilde hissettirdi.

’BUGÜN BURADA FİLİSTİN’İN SESİ OLABİLMEK İÇİN TOPLANDIK’

’Bugün burada Filistin’in sesi olabilmek için toplandık’ diyen Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nazif Gür," Umut ile belirsizlik arasında sıkışmış hayatların, terk edilmiş evlerin ve bölünmüş kimliklerin yansımasını bu sergide bulacaksınız. Çalışmalarımda kullandığım koli, taşımayı ve taşınmayı simgeler; ancak Filistin’de bu, çoğu zaman zorunlu bir göç anlamına geliyor. Ben bu malzemeyi parçalayıp yüzeylere ayırarak, aidiyetin parçalanmışlığının, sürüklenen hayatların, sessizliğin ve direncin dili haline getirmek istedim" ifadelerini kullandı.

Sergi vesilesiyle Filistin’in sesi olabilmek için bir arada olduklarına dikkat çeken Dr. Gür, "Filistin’in geleceğinin belirsizliği, umut ve çıkışsızlık arasındaki gerilimi taşıyan bir labirente dönüşmektedir. Belirsizlik onları zorunlu bir taşınmaya sürüklemekte. Bu taşınmada koli, içerisinde eşyalar doldurulan taşınma sürecinde geride kalan evlerin ve sürüklenen hayatların sessiz tanığı olarak çalışmalarında bir metafora dönüşmektedir" diye konuştu.

Sergiyi 30 Ekim 2025 tarihine kadar ziyaretçilerin gezebileceği belirtildi.

