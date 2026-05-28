Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Batı Çevre Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



