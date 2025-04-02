HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: 3 evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi

Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: 3 evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi

02.04.2025 16:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: 3 evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi

Boğazören Mahallesi Senir mevkisinde fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir ve Andırın belediyelerinin ekipleri, uçan çatı parçalarını toplamak ve sağanak nedeniyle bölgede biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Batman'da feci kaza! 5 kişi yaralandıBatman'da feci kaza! 5 kişi yaralandı
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Fırtına sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Derbiye saatler kala, ilk 11'de büyük sürpriz!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

Özgür Özel'den boykot çağrısına destek!

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması

Son seçim anketi yayınladı! İşte CHP ile AK Parti arasındaki fark

Son seçim anketi yayınladı! İşte CHP ile AK Parti arasındaki fark

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

Adana'da feci kaza! Bir aile yok oldu... 5 ölü, 8 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.