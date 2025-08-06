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Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana geldi. A.K (54) idaresindeki 34 AY 0866 plakalı minibüs seyir halindeyken kaza yaptı.

Kahramanmaraş ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı 1

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Hastanesi Acil Servise kaldırılan yaralı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kahramanmaraş ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı 2

MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Bir diğer kaza Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. M.E. (19) idaresindeki 46 MA 107 motosiklet, 46 AAS 955 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki V.H. (19) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağrı yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kahramanmaraş ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı 3

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza
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