Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, B.L. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 88,44 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik hap, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile bunlara ait fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.L, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır