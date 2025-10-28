HABER

Kahramanmaraş'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç'in cenazesi toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sevinç için Abdulhamithan Cami'de askeri tören düzenlendi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı. Sevinç'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törene, Sevinç'in yakınları, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ünlüer ve beraberindekiler Sevinç'in yakınlarına taziyelerini iletti.

(AA)

28 Ekim 2025
28 Ekim 2025

Kaynak: AA
