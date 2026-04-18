Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıyla ilgili asılsız bilgi paylaştı! Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformları üzerinden kamu barışını bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan şahıslara karşı yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

TUTUKLANDI

Çalışmalar kapsamında; sosyal medya hesabı üzerinden, Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıya ilişkin gerçek dışı ve halkı paniğe sevk edebilecek şekilde, "Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda vefat eden kardeşlerimizin sayısı maalesef 40'ı geçti milletimizin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun" şeklinde asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen şahıs İskenderun'da yakalandı. Geçmişte huzur ve sukun bozma suçundan 1 suç kaydı olan H.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

