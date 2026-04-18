Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıyla ilgili asılsız bilgi paylaştı! Tutuklandı

Hatay'da sosyal medya üzerinden Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili asılsız bilgi paylaşarak halkı paniğe sevk eden şahıs, mahkemece tutuklandı. Emniyet, dezenformasyonla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformları üzerinden kamu barışını bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan şahıslara karşı yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

TUTUKLANDI

Çalışmalar kapsamında; sosyal medya hesabı üzerinden, Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıya ilişkin gerçek dışı ve halkı paniğe sevk edebilecek şekilde, "Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda vefat eden kardeşlerimizin sayısı maalesef 40'ı geçti milletimizin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun" şeklinde asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen şahıs İskenderun'da yakalandı. Geçmişte huzur ve sukun bozma suçundan 1 suç kaydı olan H.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu iddia doğruysa olay olur! Gülistan'ın ablası: "Vali gözaltına alınınca ihbar yağdı. Birçok genç kıza..."Bu iddia doğruysa olay olur! Gülistan'ın ablası: "Vali gözaltına alınınca ihbar yağdı. Birçok genç kıza..."
Bu yöntemi uygulayan daha az yiyor! Uzman isim açıkladıBu yöntemi uygulayan daha az yiyor! Uzman isim açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Hatay Kahramanmaraş
En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

