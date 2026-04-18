Kahramanmaraş’taki olay sonrası Ayser Çalık Ortaokulu için yeni karar

Kahramanmaraş’ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu’nun yeni eğitim adresi belli oldu.

Kahramanmaraş’ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası yeni taşınacağı binaya asıldı.

SALDIRININ ARDINDAN EĞİTİM- ÖĞRETİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verildi.

Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Daha sonra alınan karar ile birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi.

TABELA ASILDI

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında hazırlıklar tamamlanırken, görevliler Ayser Çalık Ortaokulu yazılı tabelayı okulun kapısına astı. Öğrencilerin ikili eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdüreceği okulda öğlenci olarak eğitim görecek öğrencilerin sınıfları da belirlendi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş ortaokul saldırı
