Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığı açıklandı ancak Baydur hakkında yalnızca idari süreç değil, aynı zamanda etik açıdan tartışma yaratan iddialar da bulunuyor.

ÖĞRETMEN “UYGUN DEĞİL” DESE DE…

Halktv.com.tr’nin ulaştığı yazışmalarda, Baydur’un görüşme talebini “uygun değil” diyerek geri çeviren bir kadın öğretmene ısrarcı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bu yazışmaların, görevden alma kararının arka planına ilişkin tartışmaları artırdığı ifade ediliyor.

İŞTE O MESAJLAŞMALAR

Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?

Evet

Neler yapıyorsun

Okul, dershane bir şey yok başka

Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum

Uygun değil görüşmemiz

Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN BAYDUR AÇIKLAMASI

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."