Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Bütün Türkiye’yi derinden üzen Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası tedbirler devam ediyor. Görevden almalar da başladı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Süreç devam ederken Baydur’un Instagram hesabından bir öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı. Bu mesajların seviyesi ve dili ise bir eğitmene yakıştırılamadı.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığı açıklandı ancak Baydur hakkında yalnızca idari süreç değil, aynı zamanda etik açıdan tartışma yaratan iddialar da bulunuyor.

ÖĞRETMEN “UYGUN DEĞİL” DESE DE…

Halktv.com.tr’nin ulaştığı yazışmalarda, Baydur’un görüşme talebini “uygun değil” diyerek geri çeviren bir kadın öğretmene ısrarcı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bu yazışmaların, görevden alma kararının arka planına ilişkin tartışmaları artırdığı ifade ediliyor.

İŞTE O MESAJLAŞMALAR

  • Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?
  • Evet
  • Neler yapıyorsun
  • Okul, dershane bir şey yok başka
  • Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum
  • Uygun değil görüşmemiz
    • Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN BAYDUR AÇIKLAMASI

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş yeniden başladı! ABD gemiyi vurdu, misilleme geldiSavaş yeniden başladı! ABD gemiyi vurdu, misilleme geldi
Oto elektrikçi dükkanında yangın: 1’i itfaiye personeli 2 yaralıOto elektrikçi dükkanında yangın: 1’i itfaiye personeli 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler
Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

