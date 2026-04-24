Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen silahlı saldırıları araştırma komisyonu kurulacak

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon kapsamında çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: OKUL SALDIRILARIYLA İLGİLİ KOMİSYON KURULUYOR

Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21 Nisan 2026 tarihli 84'üncü birleşiminde karar verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş okul komisyon saldırı tbmm
