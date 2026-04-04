Kahramanmaraş’ın kültür ve lezzetleri İstanbul’da tanıtılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek "Kahramanmaraş Tanıtım Günleri", 9-12 Nisan tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Dört gün boyunca sürecek organizasyon, Kahramanmaraş’ın gastronomi, el sanatları ve kültürel mirasını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Etkinlikte şehrin simgesi haline gelen dünyaca ünlü Maraş dondurmasının serinliği, tarhananın şifalı lezzeti, kırmızı biberin kendine has aroması ve geleneksel çöreklerin sıcaklığı ziyaretçilere sunulacak. Kahramanmaraş mutfağının asırlık tatları hem damaklara hem de hafızalara hitap edecek. Tanıtım günleri yalnızca lezzetlerle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ın köklü el sanatları da etkinlikte önemli bir yer tutacak. Yüzyıllardır ustalıkla sürdürülen yemeni yapımı, sim sırma işlemeciliği, ceviz oyma sanatı ve bakır işçiliği gibi geleneksel zanaatlar ziyaretçilere sergilenecek. Usta ellerden çıkan bu eserler, şehrin kültürel derinliğini gözler önüne serecek.

Kültür, sanat ve gastronominin iç içe geçtiği etkinlikte Kahramanmaraş’ın tarihinden günümüze uzanan hikayesi, renkleri, kokuları ve dokularıyla birlikte İstanbul’da yeniden hayat bulacak. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyon, şehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Kahramanmaraş’ın sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan buluşma, aynı zamanda hemşehrilik bağlarını güçlendirmeyi ve kültürel etkileşimi artırmayı da hedefliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremleri sonrası şehrin yeniden ayağa kalktığını belirterek, "Artık toparlanmanın son aşamasına ulaşmış bulunuyoruz. Kentimiz köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe daha sağlam adımlar atıyoruz. Kahramanmaraş Anadolu ve Akdeniz’in incisidir. Bu topraklar kalemin iz bıraktığı güçlü edebiyat damarının beslendiği sözün bir medeniyet merkezidir. Şehrimiz UNESCO Edebiyat Şehirler Ağı’na edebiyat alanına dahil edilmesi bu büyük birikimin uluslararası ölçekte tescillenmesi anlamına gelmektedir. Bu kadim şehrimizin kültürünü, sanatını ve zenginliklerini daha geniş kitlelere buluşturmak adına Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu iş birliği ile 9-12 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da Kahramanmaraş tanıtım günleri düzenliyoruz. Bu buluşma kentimizin tüm güzelliklerini İstanbul’a taşıyacak" dedi.



