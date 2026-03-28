Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mart tarihinde gerçekleştirilen çalışmada 273 sentetik ecza hap, 25 Mart tarihinde yapılan çalışmada ise 579 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



